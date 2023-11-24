08:24 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Пятимесячная девочка погибла в аварии на трассе в Челябинской области
Авария случилась в четверг, 23 ноября, под Магнитогорском.
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На 202 километре автодороги Чебаркуль -Уйский — Сурменево — Магнитогорск в автомобиль ВАЗ въехала «Газель».
Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 39-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и машину занесло. После этого автомобиль остановился поперек проезжей части, где в него врезалась «Газель» под управлением 38-летнего мужчины. После столкновения ВАЗ отбросило в левый кювет. В момент аварии кроме водителя в легковушке находилась пятимесячная девочка и еще два пассажира.
«Девочка 2023 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля ВАЗ и еще два пассажира, получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе областной ГИБДД.
Ранее «МК-Челябинск» сообщал об аварии в Сосновском районе. На 42-м километре дороги, ведущей в Екатеринбург, «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и въехала в грузовую машину «Исудзу».