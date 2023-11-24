09:48 (мск), источник: Новая Кубань
Опубликовано видео с места убийства женщины экс-супругом в Сочи
Преступление было совершено накануне утром.
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В Сочи утром 23 ноября в многоквартирном доме на улице Альпийской 45-летний местный житель жестоко расправился со своей бывшей 40-летней женой.
Установлено, что подозреваемый, вооруженный молотком, пришел в квартиру, где проживала его экс-жена с их совместным ребенком. Мужчина открыл дверь имеющимся ключом и стал избивать женщину.
Он нанес несчастной множественные удары молотком по голове, а затем зарезал.
Свидетелем происходящего стал их несовершеннолетний сын.
После убийства злоумышленник вышел в подъезд и на лестничном марше пытался свести счеты с жизнью, но реализовать задуманное не смог.
Спустя время его обнаружили соседи, спящим в луже чужой крови.
В Сети опубликовано видео с места происшествия.
В настоящее время сочинец задержан. Свою вину он отрицать не стал.
Подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.