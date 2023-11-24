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13:27 (мск), источник: РИА Новости

В Норильске нашли детей, потушивших Вечный огонь на площади

СК: потушившие Вечный огонь на площади в Норильске дети найдены.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. Правоохранители нашли подростков, потушивших пять дней назад Вечный огонь на площади в Норильске на севере Красноярского края, сообщает региональный главк СК в Telegram.

Ранее сообщалась, что в полицию Норильска поступило заявление от директора муниципального учреждения о том, что на Площади Памяти Героев несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня. По данному факту начата процессуальная проверка на предмет осквернения символов воинской славы России.

В ведомстве сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели, как подростки тушат пламя и убегают. Следователи отметили, что сам инцидент произошел 19 ноября. В региональном управлении МВД заявили, что сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают во всех учебных заведениях города для установления личностей несовершеннолетних.

«Подростки установлены — им 10 и 11 лет», — говорится в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий подростков.

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