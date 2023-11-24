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12:12 (мск), источник: АиФ Кубань

На Кубани в ДТП с фурой погибла волонтер и многодетная мать из Тихорецка

За рулем легковушки, врезавшейся в большегруз на автодороге «Кавказ», находилась Оксана Дорожкина — мать четверых детей и волонтер.

Источник: РИА "Новости"

На Кубани в ДТП с фурой погибла волонтер и многодетная мать из Тихорецка, сообщают «Тихорецкие вести».

За рулем легковушки, врезавшейся в большегруз на автодороге «Кавказ», находилась Оксана Дорожкина — мать четверых детей и волонтер.

Участники волонтерских групп рассказывают, что ранее на СВО погиб муж Оксаны. Она неоднократно возила в зону спецоперации гуманитарную помощь. Женщина плела сети, мешками сушила овощи, недавно прибрела швейную машинку — хотела начать шить.

Мы писали, в Краснодарском крае в ДТП с большегрузом погибли два человека. По предварительным данным, автомобиль «Лада Калина», за рулем которого была женщина, занесло на обочину. После этого машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом марки «Мерседес». По версии МВД, причиной аварии могли стать неправильно выбранная скорость и неблагоприятные погодные условия.

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