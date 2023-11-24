13:12 (мск), источник: МК.RU Воронеж
За 10 месяцев воронежцы отдали мошенникам более 1 миллиарда рублей
1 млрд 154 млн рублей отдали доверчивые жители Черноземья в этом году аферистам.
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Такой печальной статистикой поделились в региональном управлении МВД.
Всего с начала 2023 года в Воронежской области зарегистрировали 6 014 киберпреступлений, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года.
Самыми популярными схемами обмана стали такие как, «безопасный счет», махинации с продажами или покупками на различных сайтах, а также хищение средств с утерянных банковских карт. Кроме того, в топе остаются уловки с якобы попавшим в беду родственником, а также легенда о приносящей невероятную прибыль виртуальной бирже.
Как правило, своим жертвам телефонные преступники звонят через популярные мессенджеры, используя государственные символы или фотографии знакомых потерпевшим лиц.
Ещё одной угрозой для воронежцев является предложение «фантастических скидок» и «закрытых распродаж». Правоохранители предупреждают, что в большинстве случаев такие ресурсы являются фишинговыми — их преступники создают для вычисления персональных данных покупателя, включая номера банковских счетов.