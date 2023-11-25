13:56 (мск), источник: АиФ Самара
Под Самарой в стоящую фуру влетела иномарка
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
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В Красноярском районе сотрудники ГИБДД выясняют подробности серьезного ДТП. Около 00:20 25 ноября водитель машины «Киа Рио» ехал по автодороге М-5 Урал со стороны Уфы в сторону Самары. На 1038 км трассы он внезапно въехал в стоящий автофургон «Мерседес». В результате ДТП на месте погиб 22- летний водитель легковушки, а 26- летняя пассажирка госпитализирована. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.