13:33 (мск), источник: Rostof.ru
Донские огнеборцы спасли пятерых котят
В Ростове пожарные вынесли из огня котят.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— В Ростове горела квартира в трехэтажке. Хозяев дома не было. На пороге жилья сотрудников ждал обессиленный котенок. Пробираясь сквозь дым пожарные нашли еще четверых пушистиков. Все пятеро были спасены. Сейчас котята в безопасности, их передали хозяйке. Огонь на площади 15 квадратных метров ликвидировали 12 огнеборцев с применением 3 единиц техники, — говорится в сообщении.