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13:33 (мск), источник: Rostof.ru

Донские огнеборцы спасли пятерых котят

В Ростове пожарные вынесли из огня котят.

Источник: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В Ростове горела квартира в трехэтажке. Хозяев дома не было. На пороге жилья сотрудников ждал обессиленный котенок. Пробираясь сквозь дым пожарные нашли еще четверых пушистиков. Все пятеро были спасены. Сейчас котята в безопасности, их передали хозяйке. Огонь на площади 15 квадратных метров ликвидировали 12 огнеборцев с применением 3 единиц техники, — говорится в сообщении.

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 Донские огнеборцы спасли пятерых котят
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