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14:53 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 — РИА Новости Крым. Подпорная стена частично обрушилась на дороге Ливадия — Симеиз на Южном берегу Крыма. Об этом в субботу сообщил министр транспорта региона Николай Лукашенко.

Он отметил, что обрушение выявили сотрудники Крымавтодора при плановых работах.

«25 ноября в ходе объездов автомобильных дорог выявлено частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз км 8+350. Будут приняты меры по ликвидации последствий разрушения подпорной стены», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным профильного министра, специалисты в ближайшее время установят ограждение и сигнальные таблички перед опасным участком.

Ранее сообщалось о частичном обрушении подпорной стены в Севастополе. Она упала на проезжую часть улицы Адмирала Октябрьского. На месте с утра субботы работали специалисты, было ограничено движение транспорта. В течение нескольких часов обломки стены и грунт с проезжей части убрали и движение возобновилось.

Власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.

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