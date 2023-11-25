В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена

Он отметил, что обрушение выявили сотрудники Крымавтодора при плановых работах.
«25 ноября в ходе объездов автомобильных дорог выявлено частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз км 8+350. Будут приняты меры по ликвидации последствий разрушения подпорной стены», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным профильного министра, специалисты в ближайшее время установят ограждение и сигнальные таблички перед опасным участком.
Ранее сообщалось о частичном обрушении подпорной стены в Севастополе. Она упала на проезжую часть улицы Адмирала Октябрьского. На месте с утра субботы работали специалисты, было ограничено движение транспорта. В течение нескольких часов обломки стены и грунт с проезжей части убрали и движение возобновилось.
Власти расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик, который должен будет демонтировать остальные аварийно-опасные участки стены и завершить ремонт в установленные ранее сроки.