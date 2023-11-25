15:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Семья стояла на учете: двое детей погибли в пожаре, пока мать-одиночка вышла к соседям
В Челябинской области брат и сестра погибли в пожаре из-за игр со спичками.
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Тела трехлетнего брата и двухлетней сестры обнаружили спасатели после пожара в общежитии в поселке Мирный Челябинской области. По предварительной версии, пока мать вышла к соседям, дети устроили опасные игры со спичками и подожгли диван.
Известно, что мать воспитывала детей одна и семья стояла на учете из-за трудной жизненной ситуации. Прокуратура Сосновского района начала проверку по ситуации.
— Прокуратура даст оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы с семьей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Также проверкой трагедии занимается Следственный комитет Челябинской области. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
— Очередная беспечность взрослого человека привела к детской трагедии. Сотрудники МЧС призывают взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра, — напомнили в пресс-службе МЧС Челябинской области.