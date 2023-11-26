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21:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Во время пожара в гараже погибли два жителя Петербурга

Пожар с двумя погибшими произошел в Невском районе.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в результате пожара в Невском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает ГУ МЧС России Северной столице, возгорания произошло ночью 26 ноября. Сообщение о пожаре поступило в 02:02.

— Горел гараж по улице Приневская, дом 9, — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. — В дощатой гаражной постройке происходило горение по всей площади.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу уточнили, что пожар потушили уже через 48 минут после сообщения о возгорании. Но на пожарище обнаружили тела двух человек. Их данные не уточняются. Сейчас проводится расследование, при каких обстоятельствах произошел пожар и погибли люди.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось о мощном пожаре в Московском районе Северной столицы. На Московском проспекте вспыхнула трехкомнатная квартира, пострадал один человек.

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