Главное
Спецоперация на Украине
15:17 (мск), источник: Татарстан 24

Пять машин столкнулись из-за гололедицы на дороге в Казани

Из-за плохих погодных условий и заснеженной дороги сперва занесло одну автоледи, а затем еще один водитель не справился с управлением.

Источник: Татарстан 24

На Оренбургском тракте в Казани произошли две аварии, в которых столкнулись пять автомобилей. Из-за плохих погодных условий и заснеженной дороги сперва занесло одну автоледи, а затем еще один водитель не справился с управлением.

Как рассказывает водитель Volkswagen, он оказался в сугробе из-за автоледи, которая управляла Hyundai. Она ехала по дороге, не справилась с управлением на заснеженной дороге и столкнулась с немецким автомобилем, а тот, в свою очередь, въехал в сугроб.

Вторая авария произошла в этом же месте спустя считанные минуты. По сообщениям водителя KIA, он почувствовал сильный толчок. Оказалось, что мужчина, управлявший «Ладой», не выбрал безопасную дистанцию и догнал остальных участников движения по принципу домино.

Первыми в ДТП столкнулись Volkswagen и Hyundai, затем две KIA и «Лада». Все пять машин ехали в сторону проспекта Универсиады. Машины, которые попали в занос, ехали по крайней левой полосе, где было обледенение. Некоторые машины покинули место ДТП только с помощью эвакуатора.

Ранее мы писали, что в Казани «Лада» проехала на красный и столкнулась с иномаркой. KIA двигалась на зеленый сигнал светофора, в это время внезапно появилась «Лада».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Татарстане появятся 10 временных спасательных постов
18 участков дорог Казани отремонтируют к саммиту БРИКС за 4 млрд рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта