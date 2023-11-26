15:17 (мск), источник: Татарстан 24
Пять машин столкнулись из-за гололедицы на дороге в Казани
Из-за плохих погодных условий и заснеженной дороги сперва занесло одну автоледи, а затем еще один водитель не справился с управлением.
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На Оренбургском тракте в Казани произошли две аварии, в которых столкнулись пять автомобилей. Из-за плохих погодных условий и заснеженной дороги сперва занесло одну автоледи, а затем еще один водитель не справился с управлением.
Как рассказывает водитель Volkswagen, он оказался в сугробе из-за автоледи, которая управляла Hyundai. Она ехала по дороге, не справилась с управлением на заснеженной дороге и столкнулась с немецким автомобилем, а тот, в свою очередь, въехал в сугроб.
Вторая авария произошла в этом же месте спустя считанные минуты. По сообщениям водителя KIA, он почувствовал сильный толчок. Оказалось, что мужчина, управлявший «Ладой», не выбрал безопасную дистанцию и догнал остальных участников движения по принципу домино.
Первыми в ДТП столкнулись Volkswagen и Hyundai, затем две KIA и «Лада». Все пять машин ехали в сторону проспекта Универсиады. Машины, которые попали в занос, ехали по крайней левой полосе, где было обледенение. Некоторые машины покинули место ДТП только с помощью эвакуатора.
Ранее мы писали, что в Казани «Лада» проехала на красный и столкнулась с иномаркой. KIA двигалась на зеленый сигнал светофора, в это время внезапно появилась «Лада».