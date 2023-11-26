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10:39 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Два подростка спасли пенсионера при пожаре дома в Хойникском районе

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два подростка спасли пенсионера на пожаре дома в Хойникском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Источник: Соцсети

Тревожный звонок раздался спасателям из агрогородка Стреличиво 25 ноября около 9 часов вечера. Горел дом по ул. Советской, принадлежащий гражданке 1956 г.р.

До прибытия работников МЧС два парня 2007 г.р. спасли пенсионера 1954 г.р., который проживал вместе с хозяйкой дома. Мужчину с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

На пожаре обнаружено и тело погибшего человека, его личность, а также причины возгорания и обстоятельства гибели устанавливают специалисты.

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