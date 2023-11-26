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15:42 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Микроавтобус и легковушка столкнулись в Горецком районе, погибла пассажирка

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь спасателей потребовалась в ДТП в Горецком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Дорожная авария случилась около деревни Сеньково утром 25 ноября. По прибытии спасатели установили, что произошло ДТП с участием двух автомобилей: Volkswagen Crafter и Volkswagen Passat, в котором был зажат человек.

По данным УМЧС, в легковушке ехали четыре человека, трое из которых покинули авто самостоятельно. Женщина-водитель 2001 г.р. не пострадала. На заднем сиденье были мужчина 1992 г.р. и ребенок 2014 г.р., которых госпитализировали с травмами.

При помощи специнструмента спасатели деблокировали с переднего пассажирского сидения мать водителя — женщину 1967 г.р. Ее передали работникам скорой медицинской помощи, однако через несколько часов она скончалась в больнице.

Водитель Volkswagen Crafter ехал один, он не пострадал.

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