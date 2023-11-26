Микроавтобус и легковушка столкнулись в Горецком районе, погибла пассажирка

Дорожная авария случилась около деревни Сеньково утром 25 ноября. По прибытии спасатели установили, что произошло ДТП с участием двух автомобилей: Volkswagen Crafter и Volkswagen Passat, в котором был зажат человек.
По данным УМЧС, в легковушке ехали четыре человека, трое из которых покинули авто самостоятельно. Женщина-водитель 2001 г.р. не пострадала. На заднем сиденье были мужчина 1992 г.р. и ребенок 2014 г.р., которых госпитализировали с травмами.
При помощи специнструмента спасатели деблокировали с переднего пассажирского сидения мать водителя — женщину 1967 г.р. Ее передали работникам скорой медицинской помощи, однако через несколько часов она скончалась в больнице.
Водитель Volkswagen Crafter ехал один, он не пострадал.