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07:31 (мск), источник: РИА Новости

В ТЦ в центре Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге, один из участников инцидента задержан, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Источник: © РИА Новости

«Первое тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило по линии 112 в 19.28 (17.28 мск). Один из граждан, ставший невольным очевидцем конфликта, проинформировал о том, что недалеко от “Гиперболы”, расположенной внутри ТРЦ “Гринвич”, мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один участник конфликта получил травму и уехал в больницу, сотрудники МВД устанавливают его личность и местонахождение. Как добавил Горелых, полицейские изъяли с места инцидента два травматических пистолета марки «Зигзаур» и «Хорхе».

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