В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России

«На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России. В готовность приведены два пункта временного размещения», — сказано в сообщении.
В воскресенье вечером на Крымский полуостров обрушилась стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.
В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества.
Из-за подтопления движение на трассе Симферополь — Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.