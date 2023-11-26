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21:39 (мск), источник: РИА Крым

В подтопленную Евпаторию направлена аэромобильная группировка МЧС России

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. На помощь евпаторийцам, чьи дома подтопило из-за шторма, направлена аэромобильная группировка МЧС России. Об этом сообщили в оперативном штабе Республики Крым.

Источник: МЧС РФ

«На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России. В готовность приведены два пункта временного размещения», — сказано в сообщении.

В воскресенье вечером на Крымский полуостров обрушилась стихия, ураганный ветер сносит деревья и крыши, штормовые волны подтапливают дома и дороги, к этому часу без электроэнергии из-за штормовой погоды остались 40 тысяч человек.

В Евпатории из домов эвакуировано 150 человек. По данным местной мэрии, коммунальщики в настоящее время убирают поваленные деревья и ветки с дорог тротуаров, занимаются ремонтными работами по линии электроснабжения. Многие районы города оказались без электричества.

Из-за подтопления движение на трассе Симферополь — Евпатория временно закрыто. Транспорт направляют в объезд через Лесновку или Вересаево. Безопасность дорожного движения обеспечивают экипажи ДПС.

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