Главное
Спецоперация на Украине
26 ноября, источник: Комсомольская правда

В Сакском районе на проезжую часть упала опора электропередач

Водителей просят руководствоваться временной схемой объезда через Саки.

Источник: Комсомольская правда

В Сакском районе на проезжую часть упала опора электропередач. Упавший столб перекрыл движение автотранспорту между селами Митяево и Трудовое, сообщили в Минтрансе республики.

— Просим руководствоваться временной схемой объезда через город Саки. На месте ЧП дежурят экипажи ГИБДД, которые подскажут водителям объезд, — сообщили в Минтрансе.

Также сообщается, что временно ограничено движение транспорта в селе Морское на трассе Судак — Алушта.

В данный момент оперативными службами решается вопрос о подвозе воды и продовольствия для жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 27 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Половине россиян поднимут зарплату: кошельки потяжелеют со следующего года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД