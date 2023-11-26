26 ноября, источник: Комсомольская правда
В Сакском районе на проезжую часть упала опора электропередач
Водителей просят руководствоваться временной схемой объезда через Саки.
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В Сакском районе на проезжую часть упала опора электропередач. Упавший столб перекрыл движение автотранспорту между селами Митяево и Трудовое, сообщили в Минтрансе республики.
— Просим руководствоваться временной схемой объезда через город Саки. На месте ЧП дежурят экипажи ГИБДД, которые подскажут водителям объезд, — сообщили в Минтрансе.
Также сообщается, что временно ограничено движение транспорта в селе Морское на трассе Судак — Алушта.
В данный момент оперативными службами решается вопрос о подвозе воды и продовольствия для жителей.