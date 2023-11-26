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26 ноября, источник: РИА Новости

Представители завода в Челябинске назвали причину пожара на трансформаторе

ЧТЗ: причиной пожара на трансформаторе на заводе стало короткое замыкание.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Возгорание трансформатора не повлияло на работу ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске в воскресенье, предварительная причина — короткое замыкание, пострадавших нет, сообщили РИА Новости на предприятии.

В Челябинске по проспекту Ленина, 3 располагается ООО «ЧТЗ-Уралтрак». По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на площади 40 квадратных метров. На месте от МЧС — 4 автоцистерны и 2 автоцистерны предприятия. Открытое горение ликвидировано.

«Возникло возгорание трансформаторной ГПП (главная понизительная подстанция), предварительная причина — короткое замыкание. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На производственной деятельности предприятий это не отразится, завод продолжит работу в штатном режиме, пояснили в пресс-службе.

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