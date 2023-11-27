00:02 (мск), источник: РБК
Три человека погибли на руднике в Якутии из-за выброса метана
В городе Удачный республики Якутия произошел выброс метана на руднике, сообщили РБК в пресс-службе местного управления МЧС.
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«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из которых, к сожалению, погибли», — сказано в сообщении.
На место происшествия направили 12 спасателей и две единицы техники. Идет эвакуация рабочих.
На каком руднике произошел инцидент, не уточняется. В Удачном находятся рудники компании «АЛРОСА», где добывают алмазы.
17 ноября на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение горной породы, под завалами оказались два человека, оба погибли.
После случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. В местном управлении СК уточнили, что погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.