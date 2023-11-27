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06:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иномарка сгорела в Грановщине Иркутского района

Пожар произошел вечером 26 ноября.

Источник: МЧС РФ

В 17.29 накануне, 26 ноября, в деревне Грановщина на улице Евгения Матвеева загорелся автомобиль Nissan Sunny. Пожар был ликвидирован в 17.44. В результате возгорания никто не пострадал, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по Иркутской области.

На ликвидацию пожара привлекались шесть человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Напомним, что легковушка Toyota Mark II загорелась на улице Сибирской микрорайона Зеленый берег в Иркутском районе около 07.28 накануне, 14 ноября. Огнеборцы ликвидировали пожар в 07.43.

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