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10:12 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб

ФСБ задержала в Самаре женщину, склонявшую военных переходить на сторону Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пособница украинских спецслужб в Самаре склоняла участников СВО перейти на сторону ВСУ, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб… В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России “Государственная измена”», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанная склоняла участвующих в спецоперации российских военнослужащих перейти на сторону ВСУ, в качестве аргументов она использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ.

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