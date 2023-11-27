10:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Сотрудница борисовского фармпредприятия задержана за шпионаж
Женщина имела доступ к секретной информации о разработке и испытаниях новых лекарственных средств.
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Минск, 27 ноя — Sputnik. Оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли в Борисове вывоз за рубеж коммерческой тайны, сообщили в МВД Беларуси в понедельник.
Там уточнили, что уголовное дело за коммерческий шпионаж возбуждено в отношении замначальника «одного из цехов производства».
Женщина проработала 1966 года рождения проработала на предприятии двадцать лет, а затем получила предложение о работе из-за рубежа — в другой стране ей пообещали должность заместителя начальника производства.
«Однако фигурантка решила уйти не с “пустыми руками”: имея доступ к секретной информации, скопировала документы на готовые лекарственные средства и в дальнейшем планировала использовать на новой работе», — сказано в сообщении в Telegram-канале МВД.
Таким образом, отмечено там, оперативникам удалось предотвратить разглашение коммерческих сведений.
Сумма затраченных на разработку и испытание лекарственных средств составила более одного миллиона рублей, сообщили в министерстве.