10:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде из горящей квартиры спасли пять человек
Еще 30 жильцов дома на ул. Малоярославской эвакуировали.
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В Калининграде случился пожар на улице Малоярославской. В доме № 6 горела одна из квартир.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные оперативно прибыли на место.
Было эвакуировано 50 человек. Также спасено 5 человек, из них двое детей.
О пострадавших не сообщается.