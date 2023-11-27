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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде из горящей квартиры спасли пять человек

Еще 30 жильцов дома на ул. Малоярославской эвакуировали.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде случился пожар на улице Малоярославской. В доме № 6 горела одна из квартир.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные оперативно прибыли на место.

Было эвакуировано 50 человек. Также спасено 5 человек, из них двое детей.

О пострадавших не сообщается.

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