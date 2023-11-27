12:09 (мск), источник: ИА Башинформ
Под Уфой рядом с больницей в поножовщине пострадали три человека
В Башкирии в дежурную часть отдела МВД России по Уфимскому району на днях поступило сообщение из медицинского учреждения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Медики сообщили о том, что к ним с телесными повреждениями были доставлены трое местных жителей. По данному факту проводится проверка, в рамках которой сотрудниками полиции в отдел доставлен 38-летний мужчина», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, известно, что поножовщина произошла рядом с больницей в Дмитриевке. Неизвестный набросился с ножом на двоих мужчин и одну женщину. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в Демскую больницу, отметили в пресс-службе минздрава РБ.
«Двое пациентов — тяжёлые, стабильные, одну пациентку отпустили домой», — пояснили в ведомстве.
Как информировал «Башинформ», в Уфе задержали предполагаемого убийцу пропавшей без вести женщины.