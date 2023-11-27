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11:47 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре задержали более 100 мигрантов, устроивших массовое побоище

Потасовка на строительном объекте произошла 25 ноября.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре правоохранители установили участников массовой драки, которая произошла два дня назад на стройплощадке, расположенной на улице Старокубанской.

Видео массового побоища появилось в социальных сетях 25 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана.

«В результате проведенных профилактических мероприятий в полицию было доставлено более 100 иностранных рабочих, выявлен ряд нарушений миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, после которой будет дана правовая оценка действиям мигрантов.

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