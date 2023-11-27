11:47 (мск), источник: Новая Кубань
В Краснодаре задержали более 100 мигрантов, устроивших массовое побоище
Потасовка на строительном объекте произошла 25 ноября.
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В Краснодаре правоохранители установили участников массовой драки, которая произошла два дня назад на стройплощадке, расположенной на улице Старокубанской.
Видео массового побоища появилось в социальных сетях 25 ноября.
Оказалось, что причиной конфликта стал спор из-за очередности использования подъемного крана.
«В результате проведенных профилактических мероприятий в полицию было доставлено более 100 иностранных рабочих, выявлен ряд нарушений миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.
В настоящее время проводится процессуальная проверка, после которой будет дана правовая оценка действиям мигрантов.