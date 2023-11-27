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14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам заключения

Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Басманном районном суде.

Источник: РИА "Новости"

Обвиняемой по этому делу также проходила Ольга Архарова. Она получила 4,5 года колонии. Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Прокурор запрашивал для Баязитовой 14 лет колонии.

10 августа 2022 года стало известно о задержании Баязитовой. Ей и двум администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Ольге Архаровой и Инне Чуриловой предъявили обвинения по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ. Потерпевшим по делу выступил сотрудник Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия, фигурантки требовали у него 1,2 миллиона рублей.

Баязитова заявляла, что ей суть обвинений неясна. Суд ранее вынес приговор одной из обвиняемой по этому делу: Инну Чурилову приговорили к условному сроку. Она пошла на сделку со следствием.

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