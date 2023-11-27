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Спецоперация на Украине
14:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на улице внезапно скончался мужчина

В Уфе 27 ноября возле остановки «Юношеская библиотека» было обнаружено тело 61-летнего мужчины.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, ему внезапно стало плохо, он упал и, возможно, сильно ударился головой.

«Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в связи с резким ухудшением состояния здоровья», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Как информировал «Башинформ», ранее в Уфе у дома нашли искалеченного мужчину со сломанными запястьями.

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