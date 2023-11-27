17:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове-на-Дону при пожаре в гараже умер человек
На Буденновском в Ростове-на-Дону выгорел гараж, погиб человек.
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Рано утром 27 ноября в Ростове-на-Дону при пожаре в гараже умер человек. Сейчас личность погибшего устанавливают специалисты, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла на Буденновском, 98, в районе Комсомольской площади. Вызов в экстренную службу поступил около 6:13. Огонь полыхал на площади в 24 кв. метра. Все потушили в 6:49.
По данным МЧС, на месте происшествия работали 11 человек, было задействовано 2 единицы техники.
Добавим, сегодня же потушили возгорание вблизи школы № 39. В этом случае в здании на Социалистической выгорело 30 кв. метров.