19:15 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Чаусском районе
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Fiat на заснеженной дороге не справился с управлением.
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту аварии в Чаусском районе, в которой погибли два человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Рейсовый автобус и три легковых автомобиля столкнулись утром в понедельник 27 ноября на дороге Р-122. В результате смертельные травмы получили две женщины — водитель и пассажир Fiat, машины, которую выбросило на встречную полосу движения. Остальные участники ДТП не пострадали.
«Следователями с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, назначены необходимые экспертные исследования», — сказали в СК.
Там также уточнили, что по факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Ранее в понедельник в связи со сложными метеоусловиями на территории Могилевской области был введен план «Погода».
Инспекторы ГАИ напомнили водителям, что необходимо быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Следует также воздержаться от резких маневров и учитывать состояние дороги. Обязательно нужно пристегиваться ремнями безопасности.