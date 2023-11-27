21:08 (мск), источник: РИА Новости
Главврача клиники обвинили в смерти петербурженки после пластики
Главврача петербургской клиники обвинили в смерти женщины после пластики.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Главному врачу частной клиники Санкт-Петербурга, где пациентка скончалась вскоре после комплекса пластических операций, предъявлено обвинение по делу об оказании небезопасных услуг, сообщил городской главк СК РФ.
По данным следствия, 6 сентября в одной из частных клиник Василеостровского района женщине 1975 года рождения был сделан комплекс пластических операций, вскоре после которых она почувствовала себя плохо и скончалась через несколько дней. Уголовное дело возбудили по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
«Следственным отделом по Василеостровскому району… предъявлено обвинение 45-летней главному врачу одной из частных клиник в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), решается вопрос об избрании ей меры пресечения».
Как сообщал ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах, в число процедур, которым подверглась умершая впоследствии жительница Петербурга, входили, в частности, блефаропластика, липофилинг, липосакция и абдоминопластика. Смерть пациентки, которая была госпитализирована во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России, наступила от отека мозга 9 сентября.