11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru
В Хабаровском крае выявлены случаи регистрации вируса гриппа
В целом, в регионе эпидемический порог по ОРВИ не превышен.
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Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю осуществляет надзор над эпидемиологической ситуацией по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 28.11.2023 в крае продолжается сезонное распространение острых респираторных инфекций. В целом по краю эпидемический порог не превышен. Чаще всего болеют взрослые и дети в возрасте от 3 до 14 лет. Заболеваемость вызвана циркуляцией широкого спектра вирусов, в том числе впервые выявлены случаи вируса гриппа.
Напоминаем, что в период роста заболеваемости ОРВИ, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения необходимо соблюдать самые простые меры безопасности:
В крае завершается вакцинация от гриппа. На текущий момент привито более 561 тыс. человек, в том числе 130 тыс. детей. План вакцинации выполнен на 98%. В то же время у граждан еще есть шанс сделать прививку до начала широкой циркуляции гриппа.
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю напоминает о том, что вакцинация — единственный научно доказанный способ уменьшить риск заболевания гриппом. Особенно важно сделать прививку гражданам из наиболее уязвимых категорий: пожилым людям, беременным женщинам, детям. Ноябрь — время, когда еще можно успеть пройти иммунизацию до начала эпидемического распространения гриппа.
Ситуация по инфекционной заболеваемости в Хабаровском крае остается на контроле Управления.