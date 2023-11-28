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Главные новости 28 ноября
11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Хабаровском крае выявлены случаи регистрации вируса гриппа

В целом, в регионе эпидемический порог по ОРВИ не превышен.

Источник: Freepik

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю осуществляет надзор над эпидемиологической ситуацией по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 28.11.2023 в крае продолжается сезонное распространение острых респираторных инфекций. В целом по краю эпидемический порог не превышен. Чаще всего болеют взрослые и дети в возрасте от 3 до 14 лет. Заболеваемость вызвана циркуляцией широкого спектра вирусов, в том числе впервые выявлены случаи вируса гриппа.

Напоминаем, что в период роста заболеваемости ОРВИ, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения необходимо соблюдать самые простые меры безопасности:

  • минимизировать посещение мест массового скопления людей,
  • использовать средства индивидуальной защиты (маски) при их посещении,
  • как можно чаще мыть руки или использовать антисептики,
  • регулярно проветривать помещения и проводить в них влажную уборку,
  • вести здоровый образ жизни,
  • и конечно, при первых симптомах заболевания обратиться к врачу.

В крае завершается вакцинация от гриппа. На текущий момент привито более 561 тыс. человек, в том числе 130 тыс. детей. План вакцинации выполнен на 98%. В то же время у граждан еще есть шанс сделать прививку до начала широкой циркуляции гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю напоминает о том, что вакцинация — единственный научно доказанный способ уменьшить риск заболевания гриппом. Особенно важно сделать прививку гражданам из наиболее уязвимых категорий: пожилым людям, беременным женщинам, детям. Ноябрь — время, когда еще можно успеть пройти иммунизацию до начала эпидемического распространения гриппа.

Ситуация по инфекционной заболеваемости в Хабаровском крае остается на контроле Управления.

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