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11:53 (мск), источник: Piter.tv

Утром на проспекте Науки прорвало трубу

Специалисты предприятия провели обследование и выявили течь на магистрали диаметром 500 мм.

Сегодня утром, 27 ноября, на проспекте Науки произошел потоп. У дома № 4 прорвало трубу. Холодная вода затопила участок дороги. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

Специалисты предприятия провели обследование и выявили течь на магистрали диаметром 500 мм. В 9:15 протечку ликвидировали. Жители ближайших домов без воды не остались.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас рабочие выполняют аварийные работы. На месте для отвода воды работает бригада.

На время работ было приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 9, 38, 57. Сейчас транспорт курсирует по привычным трассам, рассказали в пресс-службе СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

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