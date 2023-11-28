11:53 (мск), источник: Piter.tv
Утром на проспекте Науки прорвало трубу
Специалисты предприятия провели обследование и выявили течь на магистрали диаметром 500 мм.
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Сегодня утром, 27 ноября, на проспекте Науки произошел потоп. У дома № 4 прорвало трубу. Холодная вода затопила участок дороги. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».
Специалисты предприятия провели обследование и выявили течь на магистрали диаметром 500 мм. В 9:15 протечку ликвидировали. Жители ближайших домов без воды не остались.
Сейчас рабочие выполняют аварийные работы. На месте для отвода воды работает бригада.
На время работ было приостановлено движение трамвайных маршрутов №№ 9, 38, 57. Сейчас транспорт курсирует по привычным трассам, рассказали в пресс-службе СПБ ГКУ «Организатор перевозок».