11:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Телефонные мошенники в Иркутской области обманули 90-летнюю старушку
Бабушка отдала аферистам деньги через «курьера».
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Жительница поселка Тельма отдала аферистам через «курьера» 20 тысяч рублей. По информации правоохранителей, злоумышленник позвонил жертве на стационарный телефон и представился ее «внуком», а затем рассказал легенду о том, что он якобы попал в ДТП и ему требуются деньги. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Аферисты, подозревая, что старушка не сможет воспользоваться дистанционным переводом, заранее вызвали такси. Приехавший «курьер» забрал у женщины всю сумму и перевел на указанный счет.
Бабушка поняла, что стала жертвой мошенников, после звонка внуку. Женщина обратилась в полицию, подробно описала внешность и машину «курьера». Вскоре правоохранители установили личность водителя. Им оказался 35-летний мужчина.
«Гражданин признался, что подозревал о мошеннических схемах, поэтому для достоверности несколько раз уточнил у пенсионерки о добровольном намерении отдать деньги», — уточнили в пресс-службе.
Полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. В настоящее время оперативники разыскивают мошенников.