11:22 (мск), источник: РИА Новости
Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО
Суд ужесточил меру пресечения бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву.
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева на заключение в СИЗО, сообщили РИА Новости в суде.
«Постановлением суда изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу», — сказали в суде. Там добавили, что он обвиняется по нескольким эпизодам уголовного дела. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Лавленцев с мая 2013 по октябрь 2014 года занимал должность вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Курировал в региональном правительстве решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.