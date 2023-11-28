Главное
Главные новости 28 ноября
11:22 (мск), источник: РИА Новости

Суд отправил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга в СИЗО

Суд ужесточил меру пресечения бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву.

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы сменил домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева на заключение в СИЗО, сообщили РИА Новости в суде.

«Постановлением суда изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу», — сказали в суде. Там добавили, что он обвиняется по нескольким эпизодам уголовного дела. Дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Лавленцев с мая 2013 по октябрь 2014 года занимал должность вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Курировал в региональном правительстве решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Один из штатов США капитулировал перед Россией
Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта