12:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Арест мэра Тулуна продлили по делу о мошенничестве с расселением людей из аварийного жилья
Юрий Карих будет содержаться под стражей до 29 февраля.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Кировский райсуд Иркутска продлил арест мэру Тулуна Юрию Кариху по делу о мошенничестве с расселением людей из аварийных домов. Чиновника оставили под стражей на три месяца, до 29 февраля 2024 года. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по региону и прокуратуры Приангарья.
Ранее агентство сообщало, что мэр Тулуна стал фигурантом дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По версии следствия, в 2019 году Юрий Карих вместе с подчиненными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали схему по вселению людей в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. При этом эти граждане не проживали в Тулуне в момент ЧС. Как отмечают правоохранители, полученную недвижимость подозреваемые в последующем продали, а деньги присвоили.
Мэра города задержали 16 октября. Между тем обвинение в мошенничестве предъявили еще пятерым фигурантам дела, в том числе экс-председателю КУМИ администрации города. Большинство фигурантов активно сотрудничает со следствием. Дело находится на контроле прокуратуры.
Добавим, что исполняющим обязанности мэра Тулуна назначили заместителя мэра городского округа — председателя комитета по строительству и городскому хозяйству Андрея Нижегородцева.