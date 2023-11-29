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Спецоперация на Украине
06:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Добирались до пожара пешком: из-за автомобилей сотрудники МЧС не могли подъехать к горящему дому в Иркутске

Пожарные не могли подъехать к горящему дому в Иркутске из-за машин жильцов.

Источник: МЧС РФ

28 ноября в 20:15 в Иркутске пожарные выехали по адресу Пискунова, 148/4. Там горел 14-этажный дом. Вскоре стали известны новые подробности. О них сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

— Пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за припаркованных автомобилей жильцов. Добираться до объекта пришлось пешком, — говорят в МЧС.

Во время тушения выяснилось, что в доме не работает внутренний водопровод для пожаротушения. Рабочую линию сотрудники МЧС поднимали на второй этаж с помощью пожарной веревки.

Прокуратура проверит соблюдение пожарной безопасности в многоквартирном доме и сообщение о неисправности внутреннего водопровода. После проверки будет дана оценка соблюдению управляющей компанией требований пожарной безопасности, жилищного и иного законодательства.

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