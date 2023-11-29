10:02 (мск), источник: НИА Крым
Около 500 миллионов рублей — размер ущерба в Крыму от стихии
По предварительной оценке, инфраструктуре Крыма стихией причинен ущерб в размере почти 500 миллионов рублей.
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Об этом сообщил глава регионального МЧС. Эта цифра может увеличиться как минимум вдвое.
Напомним, что после стихии были затоплены многие домовладения на территории Республики, сорваны крыши кровель. Произошли массовые отключения электричества и воды.