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Спецоперация на Украине
10:02 (мск), источник: НИА Крым

Около 500 миллионов рублей — размер ущерба в Крыму от стихии

По предварительной оценке, инфраструктуре Крыма стихией причинен ущерб в размере почти 500 миллионов рублей.

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Об этом сообщил глава регионального МЧС. Эта цифра может увеличиться как минимум вдвое.

Напомним, что после стихии были затоплены многие домовладения на территории Республики, сорваны крыши кровель. Произошли массовые отключения электричества и воды.

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