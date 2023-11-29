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09:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии школьника на «зебре» сбил грузовик

В Уфе вечером 28 ноября 40-летний житель Чишминского района за рулем машины «ГАЗель», следуя по улице Ленина в сторону улицы Революционной, допустил наезд на 12-летнего пешехода.

Источник: ОГИБДД по Уфе

Школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе уфимской госавтоинспекции. В дорожном происшествии ребенок получил ушибы.

По факту ДТП начато административное расследование, отметили в ведомстве.

Как выяснил «Башинформ», мальчика доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где медики диагностировали ушиб мягких тканей головы, левого локтевого сустава, левого бедра. Ему оказали медпомощь и отпустили с родными домой.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии в ДТП погибли женщина-водитель и ее ребенок.

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