В Башкирии школьника на «зебре» сбил грузовик

Школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе уфимской госавтоинспекции. В дорожном происшествии ребенок получил ушибы.
По факту ДТП начато административное расследование, отметили в ведомстве.
Как выяснил «Башинформ», мальчика доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где медики диагностировали ушиб мягких тканей головы, левого локтевого сустава, левого бедра. Ему оказали медпомощь и отпустили с родными домой.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии в ДТП погибли женщина-водитель и ее ребенок.