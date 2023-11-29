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10:57 (мск), источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области в кафе ликвидировали серьезный пожар

Было задействовано 32 пожарных и 11 единиц техники.

Источник: АиФ Воронеж

Вечером 28 ноября на улице Ленина в селе Давыдовка случился пожар в местном кафе, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Пожарным подразделениям удалось ликвидировали серьезное возгорание. Общая площадь распространения огня составила около 750 м².

В тушении пожара задействовали 32 пожарных и 11 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

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