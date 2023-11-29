10:57 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронежской области в кафе ликвидировали серьезный пожар
Было задействовано 32 пожарных и 11 единиц техники.
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Вечером 28 ноября на улице Ленина в селе Давыдовка случился пожар в местном кафе, сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Пожарным подразделениям удалось ликвидировали серьезное возгорание. Общая площадь распространения огня составила около 750 м².
В тушении пожара задействовали 32 пожарных и 11 единиц техники.
Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.