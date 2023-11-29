10:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Полиция назвала самые коррупционные города и районы Челябинской области
Полицейские за неделю обнаружили два десятка коррупционных преступлений в Челябинской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Челябинской области полицейские обнаружили 21 тяжкое коррупционное преступление за неделю.
— Зафиксированы факты взяточничества при передаче денежных средств должностным лицам государственных структур, а также превышение должностных полномочий и мошенничества при освоении бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Взяточников и мошенников ловили во время оперативно-профилактического мероприятия «Коррупция». Общая сумма обнаруженных с 20 по 28 ноября взяток и хищений превысила 5,7 млн рублей.
Полицейские подсчитали, что чаще всего на махинациях и мздоимстве уличали чиновников Магнитогорска, Озерска, Троицка, Миасса, Коркинского и Чесменского районов.
Напомним, в Челябинской области главврача больницы будут судить за взятку в 20 млн рублей.