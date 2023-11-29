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11:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Грузовик загорелся под окнами жилого дома в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 29 ноября. НТА-Приволжье — Грузовик загорелся под окнами жилого дома в Нижнем Новгороде.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, 29 ноября примерно 4:30 утра огнеборцам поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе жилого дома по улице Плотникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

В результате происшествия огонь полностью уничтожил малотоннажный грузовик марки «ГАЗель» на площади 7 кв.м и распространился на помещения 1 этажа здания, затронув 5 кв.м.

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания могла послужить неисправность электрооборудования транспортного средства.

Отмечается, что в 4:55 возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. К тушению огня привлечено 3 единицы пожарной техники и 16 пожарных..

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус опрокинулся на бок в Нижегородской области.

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