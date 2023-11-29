11:43 (мск), источник: НТА-Приволжье
Грузовик загорелся под окнами жилого дома в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 29 ноября. НТА-Приволжье — Грузовик загорелся под окнами жилого дома в Нижнем Новгороде.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, 29 ноября примерно 4:30 утра огнеборцам поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе жилого дома по улице Плотникова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
В результате происшествия огонь полностью уничтожил малотоннажный грузовик марки «ГАЗель» на площади 7 кв.м и распространился на помещения 1 этажа здания, затронув 5 кв.м.
По предварительным данным, вероятной причиной возгорания могла послужить неисправность электрооборудования транспортного средства.
Отмечается, что в 4:55 возгорание было полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. К тушению огня привлечено 3 единицы пожарной техники и 16 пожарных..
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус опрокинулся на бок в Нижегородской области.