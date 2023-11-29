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Спецоперация на Украине
15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В ДТП на балтийской трассе пострадали два водителя и 2-летний ребенок

Авария случилась в районе Мечниково.

Источник: МЧС РФ

На балтийской трассе в районе Мечниково всреду, 29 ноября, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пострадали три человека, в их числе ребенок.

«В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир — двухлетний ребенок», — рассказали в МЧС.

На место оперативно прибыли спасатели и пожарные. Они передали пострадавших медикам, отключили аккумуляторы у поврежденных машин.

Разбитые авто были убраны с дороги.

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