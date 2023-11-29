15:10 (мск), источник: Комсомольская правда
В ДТП на балтийской трассе пострадали два водителя и 2-летний ребенок
Авария случилась в районе Мечниково.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На балтийской трассе в районе Мечниково всреду, 29 ноября, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пострадали три человека, в их числе ребенок.
«В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир — двухлетний ребенок», — рассказали в МЧС.
На место оперативно прибыли спасатели и пожарные. Они передали пострадавших медикам, отключили аккумуляторы у поврежденных машин.
Разбитые авто были убраны с дороги.