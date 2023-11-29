Глава МВД Молдовы представил подробности трагедии, произошедшей 26 ноября

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Хронологию и подробности трагического инцидента в Каушанском районе, где пожилые супруги были найдены мертвыми в машине, занесенной снегом, обнародовал в среду министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос.
По словам министра, трагедия произошла 26 ноября между селами Кошкалия и Флорика во время снежной бури, бушевавшей в районе. Погибшие были обнаружены только на следующий день, 27 ноября, местными жителями, откопавшими заметенную машину. Ефрос сообщил, что семейная пара оказалась в ловушке примерно в 12 часов дня, а в службу 112 они позвонили лишь в 14.58. За это время, как утверждает министр, к супругам подходили люди и предлагали помощь, но те отказались и сообщили, что вызвали трактор для разблокирования авто и скорую. Мужчина за все это время несколько раз звонил спасателям.
14.58. Поступил первый звонок пострадавшего в 112, он сообщил, что застрял в авто с женой у села Флорика. Оператор передал ему контакты ответственных лиц из Госадминистрации автодорог.
15.37. Водитель позвонил родным и попросил привезти теплые вещи. Один из родственников добрался к нему на лошади и привез одежду. В это же время супруги предприняли попытку самостоятельно дойти до села Флорика, но вернулись из-за плохого самочувствия женщины.
16.48. Спасатели отправились к селу Кошкалия для разблокировки доступа к трассе, где застряло несколько машин.
16.56. Водитель второй раз позвонил в 112 и сообщил, что в машину проникают выхлопные газы. Оператор ответил, что бригады спасателей пытаются до них добраться, но не могут очистить от снега дорогу, и спросил нужна ли скорая помощь, но мужчина отказался. Оператор 112 также предложил пострадавшим по возможности выйти на трассу, поскольку сугробы в данном районе местами достигали двух метров в высоту.
17.41. Водитель сообщил в 112, что его жене плохо и нужна скорая. Оператор передал информацию в диспетчерскую Национального центра скорой медицинской помощи.
17.17. Бригада спасателей сообщила, что слой снега очень высокий и разблокирование затянется.
17.48. Диспетчер скорой объяснил водителю, что врачи не могут добраться в населенный пункт из-за снега и предложил людям выйти на трассу или вернуться в село Флорика.
Еще звонок в 112, водитель сообщил, что общался со скорой и те сказали, что не смогут добраться, поэтому он запросил эвакуацию и рассказал, что двери машины заблокированы снегом, открыть можно только одну.
17.54. Диспетчерская Генинспектората по чрезвычайным ситуациям получила от 112 сообщение об автомобиле, заблокированном между селами Кошкалия и Флорика. Задание предано команде, которая работала на данном участке, но дальше от въезда в Кошкалию.
23.10. Спустя 6 часов работы бригада спасателей из Каушан сообщила, что разблокировала на трассе в сторону села Кошкалия 3 автобуса, 4 легковых авто, 4 трактора и 31 человека.
Только на следующий день в 8.00 ответственные службы получили сообщение, что найдены два погибших человека в занесенном снегом автомобиле.
После этого полиция начала расследование случившегося, а прокуратура инициировала уголовное дело.
На вопрос, кто виноват в этой трагедии, Ефрос ответил, что на данный момент невозможно назвать виновных, их должно установить расследование.
Глава МВД также заявил, что правительственную Комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи со снегопадом не созывали, поскольку это происходит только когда речь идет о внештатных ситуациях, затрагивающих всю страну, снег же шел не во всех районах Молдовы.
«В администрациях регионов есть местные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Они должны были собраться. По их запросу созывается КЧС на уровне правительства», — пояснил Ефрос.
По его словам, правительство не было застигнуто врасплох сообщением синоптиков о надвигающейся снежной буре. Чиновник подчеркнул, что население было заранее оповещено о снегопаде, были также озвучены рекомендации ограничить перемещения и оставаться дома на время непогоды.
«Мы видим, что общество, к сожалению, не обращает внимания на рекомендации государственных ведомств и не следует им в своих же интересах — защиты своего здоровья и жизни», — заявил Ефрос.