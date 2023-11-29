16:02 (мск), источник: МК.RU Челябинск
В Кыштыме 17-летний подросток пробил череп обидчику друга
Мужчину с травмой головы доставили в больницу, где медсотрудники оповестили о случившемся полицейских.
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, после необходимых мероприятий и опроса очевидцев сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого. Обидчиком случайного прохожего оказался 17-летний житель Каслей, который даже не был знаком с потерпевшим.
После общения с задержанным выяснилось, что тот отомстил обидчику друга, у которого с потерпевшим случился конфликт. Подросток несколько раз ударил руками и ногами прохожего по лицу и телу, а затем схватился за биту и нанес еще четыре удара.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о направлении дела в Следственный комитет. Парню избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в областном полицейском Главке.