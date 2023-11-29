16:46 (мск), источник: Rostof.ru
Задержаны два юных донских грабителя
Они избили мужчину и отобрали у него два телефона.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» в отношении 18- и 19-летнего жителей города Шахты. Они задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— Установлено, что в целях легкого заработка они приметили мужчину, который шел по улице, — говорится в сообщении.
Подобрав удобный момент, юноши убедились в отсутствии очевидцев и напали на мужчину, избили и забрали два гаджета, а после скрылись с места преступления. Продать украденное злоумышленники не успели. Сотрудники полиции изъяли похищенное и в скором времени вернут законному владельцу.