16:53 (мск), источник: Ura.ru
В центре Перми эвакуировали школу. Видео
В Перми из-за возгорания проводки эвакуировали школу № 7. Сейчас на месте работают оперативные службы.
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«Школу № 7 на Попова эвакуировали. По словам школьников, загорелась электропроводка», — сообщается в telegram-канале «Пермь с огоньком». URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУ МЧС по Прикамью и администрацию города, ответы на них ожидаются.
Ранее городе Чернушка были эвакуированы учащиеся и педагоги из школы № 5. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном в здании школы взрывном устройстве. После проверки здания выяснилось, что угроза оказалась ложной.
Обновлено в 18:38.
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымлении в школе поступило в 17:14. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 50 человек личного состава и 10 единиц техники.
«По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю, присутствовал незначительный запах проводки. Произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения», — отмечается в оперативной информации ведомства в Telegram. Из здания школы было эвакуировано 30 детей и 27 сотрудников. Пострадавших нет.