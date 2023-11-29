18:23 (мск), источник: Газета.Ру
В Москве в ТЦ «Авеню» обвалился потолок
В московском ТЦ «Авеню» обрушился потолок на цокольном этаже.
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Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Канал уточнил, что одного человека на месте осмотрели врачи, медицинская помощь ему не понадобилась. На месте происшествия работают экстренные службы.
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