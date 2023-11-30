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03:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сотрудники АЗС украли более четырех тонн бензина в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября, ФедералПресс. В Приморье возбуждены уголовные дела в отношении 10 сотрудников АЗС в Дальнегорске, которые похитили несколько тонн бензина. По данному факту задержаны 10 человек.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, обвиняемые смогли обойти систему контроля отпуска нефтепродуктов, благодаря чему операторам АЗС удалось похитить топливо. Бензин они потом реализовывали, а вырученные деньги присваивали себе.

«За 5 месяцев похищено свыше 4 тысяч литров нефтепродуктов. Причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере». Из 10 задержанных сотрудников АЗС 8 уже дали признательные показания. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье из Иркутска доставили мигранта, который совращал малолетних детей по переписке.

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