Сотрудники АЗС украли более четырех тонн бензина в Приморье

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, обвиняемые смогли обойти систему контроля отпуска нефтепродуктов, благодаря чему операторам АЗС удалось похитить топливо. Бензин они потом реализовывали, а вырученные деньги присваивали себе.
«За 5 месяцев похищено свыше 4 тысяч литров нефтепродуктов. Причиненный ущерб превысил 200 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения, в крупном размере». Из 10 задержанных сотрудников АЗС 8 уже дали признательные показания. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье из Иркутска доставили мигранта, который совращал малолетних детей по переписке.