08:02 (мск), источник: МК.RU Омск
Два ребёнка получили травмы в аварии на улице Герцена
В среду, 29 ноября, на улице Герцена столкнулись две иномарки.
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В ДТП пострадали двое детей и двое взрослых.
Предварительно установлено, что мужчина 64 лет, управляя автомобилем LIFAN, не уступил дорогу и врезался в Nissan. За рулём которого была 35-летняя женщина.
В результате она, а также пассажиры автомобиля Nissan — мальчики 7 и 8 лет — попали в больницу. В медучреждение была доставлена и пассажирка LIFAN — 60-летняя женщина.
В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что окончательно обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Ранее «МК в Омске» писал о сбитом на парковке возле Меги семилетнем мальчике. Он неожиданно выбежал из-за стоящего автомобиля.