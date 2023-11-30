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08:02 (мск), источник: МК.RU Омск

Два ребёнка получили травмы в аварии на улице Герцена

В среду, 29 ноября, на улице Герцена столкнулись две иномарки.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В ДТП пострадали двое детей и двое взрослых.

Предварительно установлено, что мужчина 64 лет, управляя автомобилем LIFAN, не уступил дорогу и врезался в Nissan. За рулём которого была 35-летняя женщина.

В результате она, а также пассажиры автомобиля Nissan — мальчики 7 и 8 лет — попали в больницу. В медучреждение была доставлена и пассажирка LIFAN — 60-летняя женщина.

В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что окончательно обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее «МК в Омске» писал о сбитом на парковке возле Меги семилетнем мальчике. Он неожиданно выбежал из-за стоящего автомобиля.

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