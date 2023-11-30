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09:38 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Еще 10 населенных пунктов в Беларуси остаются без света из-за непогоды

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Несмотря на продолжающиеся несколько дней снегопад и метель, белорусская энергосистема работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минэнерго страны в официальном Telegram-канале ведомства.

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Источник: Sputnik.by

Как отметили в министерстве, сильный ветер и метели не особо повлияли на работу электросетевого комплекса страны. Так, за прошедшие сутки электроснабжение было нарушено в 45 населенных пунктах, на 221 трансформаторной подстанции, 10 фермах и четырех 4 котельных.

Для устранения нарушений было задействовано 22 аварийных бригады и 25 единиц техники.

Вместе с тем, по данным на 6:00, восстановительные работы продолжаются еще в 10 населенных пунктах, которые до сих пор остаются без света.

«Энергетики постоянно мониторят ситуацию. Персонал работает в режиме повышенной готовности», — подчеркнули в Минэнерго.

Оранжевый уровень опасности

В четверг в утренние часы по северо-восточной половине Беларуси ожидается сильный снег. Из-за снегопада, который идет уже не первый день, синоптики продлили в стране действие оранжевого уровня опасности.

В Минске сегодня будет −4…-6°C и облачно с прояснениями. В столице пройдет небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), а ветер будет западный 5−10 м/с.

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