Еще 10 населенных пунктов в Беларуси остаются без света из-за непогоды

Как отметили в министерстве, сильный ветер и метели не особо повлияли на работу электросетевого комплекса страны. Так, за прошедшие сутки электроснабжение было нарушено в 45 населенных пунктах, на 221 трансформаторной подстанции, 10 фермах и четырех 4 котельных.
Для устранения нарушений было задействовано 22 аварийных бригады и 25 единиц техники.
Вместе с тем, по данным на 6:00, восстановительные работы продолжаются еще в 10 населенных пунктах, которые до сих пор остаются без света.
«Энергетики постоянно мониторят ситуацию. Персонал работает в режиме повышенной готовности», — подчеркнули в Минэнерго.
Оранжевый уровень опасности
В четверг в утренние часы по северо-восточной половине Беларуси ожидается сильный снег. Из-за снегопада, который идет уже не первый день, синоптики продлили в стране действие оранжевого уровня опасности.
В Минске сегодня будет −4…-6°C и облачно с прояснениями. В столице пройдет небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), а ветер будет западный 5−10 м/с.