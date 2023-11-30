10:08 (мск), источник: Городской репортер
Ростовчанку Ирину Татти и ее дочь отпустили из плена
Ирину Татти и ее дочь Елену Труфанову из плена ХАМАС отпустили вечером 29 ноября.
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Об этом сообщает 161.ru. Ирина Татти с дочерью были освобождены из плена в секторы Газа и переданы сотрудникам Красного Креста, они прибыли на территорию Израиля.
Внук женщины Александр до сих пор остается в плену у ХАМАС. Ирина ранее проживала в Ростове и много лет работала врачом-фтизиатром. С выходом на пенсию женщина переехала к семье дочери в Израиль.
7 октября во время атаки ХАМАС на Израиль она вместе со своими родными попала в плен и была вывезена на территорию Палестины.